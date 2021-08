Alexander Megos: Ein Kletterstar mit Olympia-Skepsis

2014 schrieb Kletterer Alexander Megos aus Erlangen Geschichte, als der heute 27-Jährige in seinem Urlaub in Katalonien einfach mal so im ersten Versuch die Wand Estado Critico hochkletterte. Er ging ohne Informationen an den Fels, bezwang die Route auf Anhieb und stellte damit einen Weltrekord auf. Megos wollte mit der Kletterei nur ein Jahr bis zum Beginn eines Studiums überbrücken, mittlerweile ist sein Leben der Fels.

Kritik am Format

Die Freude, dass in Tokio erstmals olympische Medaillen im Sportlettern vergeben werden, hält sich bei Megos in Grenzen. Dort ist der Fels aus Plastik, außerdem wurden die drei Disziplinen Speed, Lead und Bouldern einfach zu einem Kombi-Wettbewerb verschmolzen. Dementsprechend musste der Mittelfranke sein Training und somit auch sein Leben umstellen, die Verschiebung der Spiele kamen für ihn sogar "zu einem günstigen Zeitpunkt".

Das Format gefiel Megos ganz und gar nicht, erst 2018 ließ er sich auf das Abenteuer Olympia ein. Wobei: Mit der Disziplin Speed, bei der einfach nur eine 15 Meter hohe Wand hochgerannt wird, "kann ich mich noch immer nicht anfreunden". Auch das Bouldern, wo in niedriger Höhe geklettert wird, ist nicht unbedingt die Spezialität von Megos, sein Ding ist Lead, zu deutsch: Vorstieg. Es kommt dem Klettern am Fels am nächsten, und da gibt es auf der Welt nur noch zwei, drei andere, die so gut sind wie er.

Auch Favorit Ondra ist skeptisch

Einer davon, Adam Ondra aus Tschechien, hält wie Megos eher wenig vom Format. Ondra ist trotzdem Mitfavorit neben dem Japaner Tomoa Narasaki, 2019 Kombinationsweltmeister. Megos will "versuchen, in keiner der drei Disziplinen Mist zu bauen", sagt er. Klar ist schon mal, dass er sich nach Olympia für "mindestens ein Jahr zum Felsklettern" verabschieden wird: "Es gibt einfach zu viele Routen, die ich noch klettern möchte", stellte der Erlangener klar.