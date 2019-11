Albers erlöst den SSV Jahn Regensburg in Darmstadt spät

Der Regensburger Trainer Mersad Selimbegovic hatte noch eindringlich vor den Standardsituationen am Böllenfalltor gewarnt. "Da sind die richtig gefährlich", sagte er vor dem Sonntagsspiel beim SV Darmstadt 98. Doch dann war da nicht viel, was die Regensburger nach ruhenden Bällen gefährdete. Stattdessen erlebte er wieder einmal eine spannende Schlussphase inklusive eines glücklichen 2:2-Ausgleich als Jahn-Trainer.

Denn auch im dritten Spiel seit der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga 2017 hat der SSV Jahn Regensburg in Darmstadt nicht verloren. Nach einem 1:0-Erfolg und einem 1:1 glückte den Regensburgern nun ein 2:2 (1:0). Dario Dumic traf mit seinem Eigentor für die Regensburger (15. Minute). Jahn-Sechser Marc Lais brachte zuvor eine Flanke in den Strafraum, die der Bosnier unglücklich abfälschte.