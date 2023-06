Albärt? Bärnheart? EM-Maskottchen mit Hose, aber ohne Namen

Der noch namenlose Bär mit schwarz-rot-goldenen Fußballschuhen und blauer Hose, der heute vor Beginn des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/BR24Sport Livecenter) vorgestellt wird, ist der Nachfolger von "Goleo" (WM 2006), "Berni" (EM 1988) und "Tip und Tap" (WM 1974).

Über den Namen des Maskottchens können in den kommenden zwei Wochen Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm sowie alle Fans online auf uefa.com abstimmen. Zur Auswahl stehen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

Wichtiges Detail soll Shitstorm verhindern

Beim letzten großen Fußballturnier in Deutschland, der Heim-WM 2006, war das Maskottchen der (Plüsch)-Löwe Goleo. Der trug damals keine Hose, was über Wochen ein Gesprächsthema gewesen war.

Damit sich das nicht wiederholt und man keinen Empörungs-Shitstorm lostritt, diesmal also ein Bär mit Hose. Laut UEFA soll dieser "dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte" Tribut zollen. Es soll verschiedene Initiativen und Partnerschaften unterstützen und Kinder in ganz Europa anregen, sich mehr zu bewegen und sich für den Fußball zu begeistern.

Teddy soll Kinder für Fußball begeistern

"Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm: "Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt."

Das Maskottchen wird in Schulen in ganz Europa unterwegs sein und Schülerinnen und Schüler auffordern, ihm Leben einzuhauchen und Bewegungen vorzumachen. Die Kinder sollen auch die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Fußballtricks und Freudentänze zu entwickeln, die als "Vorlage für innovative Bewegungsanimationen" des Maskottchens für das Turnier dienen, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindet.