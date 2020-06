Alba Berlin ist deutscher Basketballmeister

Nach einem klaren 88:65-Sieg im ersten Finale am Freitagabend gewann Alba Berlin auch das zweite Duell mit Ludwigsburg. 75:74 hieß es am Sonntagnachmittag im Münchner Audi Dome, mit insgesamt 24 Punkten Vorsprung in der Addition krönte sich Berlin verdient zum Meister.

Für die Berliner ist es der insgesamt neunte Titel. Berlin hatte bereits den Pokal gegen Oldenburg gewonnen und kann in dieser Saison somit das "Double" feiern. Ludwigsburg stand dagegen zum ersten Mal überhaupt in einem Finale um die deutsche Meisterschaft.