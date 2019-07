Alaphilippe baut Tour-de-France-Führung aus

Die 14. Etappe führte über 117,5 Kilometer aus dem 322 Meter hoch gelegenen Tarbes über den Gipfel des Col du Soulor (1.474 Meter) hinauf auf den Col de Tourmalet (2.115 Meter). Den Tagessieg sicherte sich der französische Radprofi Thibaut Pinot. Der 29-Jährige siegte mit sechs Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Julian Alaphilippe, der das Gelbe trikot souverän verteidigte.

Titelverteidiger Geraint Thomas musste auf den letzten Aufstiegskilometern abreißen lassen und kam mit einer halben Minute Rückstand ins Ziel. In der Gesamtwertung hat der Zweitplatzierte jetzt bereits 2:02 Minuten Rückstand auf Alaphilippe. Der Franzose hatte seinen Vorsprung schon am Vortag beim Einzelzeitfahren ausgebaut.

Buchmann bleibt in Spitzengruppe

Erneut stark unterwegs war Emanuel Buchmann vom bayerischen Bora-hansgrohe-Team. Der Ravensburger kam nur acht Sekunden hinter Sieger Pinot als Vierter an und ist in der Tour-Gesamtwertung auf Platz fünf weiter in der Spitzengruppe.

Die Tour am Sonntag: Es bleibt bergig

Am Sonntag (21.07.19) geht die Kletterpartie in den Pyrenäen weiter. Auf den 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis müssen die Radprofis drei Berge der ersten Kategorie überwinden. Der letzte Anstieg hat es mit 11,8 Kilometern und einer Steigung von 6,8 Prozent noch einmal in sich.