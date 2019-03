Alaba und Coman im Training, Lewandowski nicht auf dem Rasen

Robert Lewandowski arbeitete individuell im Leistungszentrum und war nicht in der Trainingseinheit am Montag (11.03.2019) dabei. Genauere Angaben, warum Lewandowski auf die Einheit verzichtete, gab es bisher noch nicht. Aus familiären Gründen verzichtete Thomas Müller auf das Training, Müller ist für das Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr, live auf B5 aktuell) nach einer Roten Karte ohnehin gesperrt. Auch Joshua Kimmich muss gesperrt zuschauen.

Wie schon am Sonntag trainierten dafür Flügelstürmer Coman und Außenverteidiger Alaba im winterlichen München wieder mit. Coman hatte sich vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen, Alaba war von einer Sehnenreizung gestoppt worden.

FC Bayern muss gewinnen

Die Münchner, die im Hinspiel an der Liverpooler Anfield Road 0:0 gespielt hatten, müssen gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Bei einem Unentschieden mit Toren wären die Gäste weiter, nur bei einem 0:0 ginge es in die Verlängerung. In der Saison 1980/81 waren die Münchner im Halbfinale des damaligen Europapokals der Landesmeister nach einem 0:0 in Anfield und einem 1:1 zu Hause ausgeschieden.

Die Bayern haben trotz der vermeintlich guten Ausgangslage Respekt vor Liverpool. Das 0:0 - ein gutes Hinspielergebnis? "Ein gefährliches! Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen. Ihre Gegenangriffe sind sehr schnell. Aber ich denke, dass wir alle Chancen haben, in die nächste Runde zu kommen", wird Mittelfeldspieler James Rodriguez in einem Interview auf der Vereins-Homepage zitiert.