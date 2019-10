Alaba denkt nicht an Verstärkungen, Neuer sucht die "Balance"

Kapitän Neuer: Die Balance stimmt nicht

"Die Balance, die wir haben - offensiv und defensiv -, das stimmt einfach nicht ganz bei uns", stellte auch Kapitän Manuel Neuer zurück in München fest. Lösungen hatte auch er nicht: "Da müssen wir Spieler uns an die eigene Nase fassen und müssen den unbedingten Willen haben, jeden Zweikampf zu gewinnen."

Nur Zweikämpfe? Die gewöhnlich so dominanten Bayern gewannen in Piräus tatsächlich 58 Prozent ihrer Zweikämpfe. Vergleicht man die Zahl mit den vorherigen Partien, ist dieser Wert nicht außergewöhnlich: 60 Prozent (Paderborn), 52 Prozent (Tottenham Hotspur), 48 Prozent (1899 Hoffenheim) und 66 Prozent (FC Augsburg) - in Sachen Zweikampflust hängt bei den Bayern tatsächlich vieles von der Tagesform ab.

Die Zahlen sind allerdings alles andere als ungewöhnlich für den Rekordmeister, sondern teilweise sogar stark. In der Bundesliga kommen die Münchner in der aktuellen Saison durchschnittlich auf 53,3 Prozent gewonnene Zweikämpfe - und stehen nach acht Saisonspielen auf Ligaplatz zwei. Auch in der vergangenen Saison präsentierten sich die Bayern in der Zweikampfstatistik ähnlich.

Keine Dominanz, keine Automatismen

Das Problem also doch eher die von Neuer angesprochene "Balance"? "Dominanz ist im Moment nicht da, wir tun uns nicht leicht", sagte Trainer Niko Kovac nach dem mühsamen 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus. Vieles erinnert an den Herbst im vergangenen Jahr: Auch da stolperte Kovac fast in seinem ersten Trainerjahr beim FC Bayern über einige schwache Wochen.

Damals empfahlen ihm die Bosse, weniger auf Rotation zu setzen - die Mannschaft wirkte nicht eingespielt. Auch jetzt scheint es wieder so. Fehlende "Selbstverständlichkeit", fehlende "Automatismen", bemerkte Kapitän Neuer. Kovac' Job beim Rekordmeister bleibt auch im Herbst 2019 spannend.