Aktionsmonat: "Unsichtbare Mädchen im Sport"

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil für eine gesunde sportliche Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen, egal welchen Geschlechts. Doch auch im 21. Jahrhundert ist Sport noch zu oft Männersache. Ob in den Medien oder auf dem Spielfeld sind Frauen immer noch deutlich weniger präsent.

"Mädchen im Sport ist ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt. Es ist so vielfältig, dass wir daraus ein ganzes Jahr an Aktionsmonaten abwechslungsreich gestalten könnten. Deshalb wollen wir mit unseren Veranstaltungen den Scheinwerfer auf die oft unsichtbaren Mädchen werfen!“ Dominik Friedrich der Vorsitzende der Münchner Sportjugend (MSJ).

Alte Rollenklischees sind noch immer in den Köpfen

So ist es leider im Jahr 2021 immer noch nicht selbstverständlich, das Mädchen wie Lisa Kathan Eishockey spielen. Auch im Umfeld der Elfjährigen fehlt bisweilen das Verständnis für ihre Leidenschaft. "Sie finden es manchmal ein bisschen komisch. Mädchen spielen doch kein Eishockey", erzählt die Nachwuchsspielerin. Manchmal werde sie aber auch gefragt, "wie ist Eishockeyspielen, ist es cool oder so?" Allerdings reicht es, auch wenn, wie beim EC Bad Tölz einige Mädchen dabei sind, nicht für eine Mannschaft ohne Jungs. Lisa ist dennoch begeistert und wirbt selbstbewusst für ihren Sport: "Ich find's halt cool, dass man viel laufen kann. Es ist halt einfach geil."

Sichtbarkeit und früh Vorurteile abbauen

Damit sich etwas ändert, ist es gerade in einer Sportart wie Eishockey wichtig, früh Vorurteile abzubauen. "Es muss eben schon bei den Kleinen anfangen, dass gezeigt wird - ah, Mädchen machen das auch", sagt Jugendtrainerin Viona Harrer. Die 34-Jährige leitet das Torwarttraining im Verein, und auch hier sind Mädchen am Start. Wichtig ist für sie, "diese Sichtbarkeit, dass es eben kein reiner Jungs- oder Männer-Sport ist."

Geschlecht sollte keine Rolle spielen

Harrer weiß, wovon sie spricht. Als ehemalige Nationaltorhüterin des Frauenteams stand sie in ihrer Karriere auch bei den Männern zwischen den Pfosten - als Frau, die dabei nicht auf Ästhetik oder Äußerlichkeiten reduziert werden will. "Mit der Ausrüstung "sieht man halt von der Frau, von der Weiblichkeit gar nichts. Aber, das ist auch nicht das, worum es eigentlich gehen soll." Für Harrer steht im Vordergrund, dass die Person, egal welchen Geschlechts "einfach Spaß. Leidenschaft und Freude an dem Sport hat. Und dann spielt das Geschlecht einfach überhaupt keine Rolle."

Damit sich die unsichtbaren Mädchen weiter zeigen können

Anders als beim Eishockey geben in einigen Bereichen noch immer Verbände möglichst knappe und unpraktische Bekleidung für Frauen vor, um größere Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzielen. Zum Beispiel beim Turnen, hier ist es die Kleidung, in der Katharina Seßler von der Münchner Sportjugend eine Problematik für die jungen Mädchen sieht. "Beim Turnen macht es keinen Sinn sich einzupacken und zu polstern. Denn Turnen ist eine Sportart in der auch Haltungsnoten vergeben werden. Das heißt, der Körper muss sichtbar sein.", erklärt Seßler, Vorstandsmitglied der MSJ. "Es ist natürlich die Frage, wie bekleidet er dafür sein muss, um sichtbar zu sein. "

Mehr Mädchen in den Sport bringen

So sind die Ganzkörperanzüge einiger Turnerinnen der deutschen Nationalmannschaft schon seit einiger Zeit im Training und im Wettkampf zu beobachten - ein Beispiel, das auch für Kinder und Jugendliche in den Vereinen durchaus Vorbildcharakter haben könnte. "Ich denke, dass es viele Mädchen ermutigt mit dem Turnen sogar anzufangen, wenn sie wissen, oh ich muss mich nicht so in der Öffentlichkeit zeigen, sondern ich kann mich so anziehen wie ich möchte", sagt Luise Rettig, Jugendtrainerin beim ESV München. "Vielleicht bringt es auch Mädchen mehr in den Sport, die sich aufgrund religiöser Gründe oder familiärer Hintergründe bedeckter kleiden müssen."

Mehr Infos zu den Aktionsmonaten

Zu den Themen-Schwerpunkten zählen neben Sexismus und Sexualisierung des Mädchen- und Frauensports auch die Rolle des weiblichen Zyklus oder die Bedeutung von Herkunft, Religion und Kultur im Vereinssport. "Mehr Infos unter: https://www.msj.de/service/aktionswochen/