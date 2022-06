Nur Remis: Wieder kein Sieg gegen einen großen Gegner

Ein ärgerlicher Strafstoß kurz vor Spielende hat Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Rückkehr in die Münchner Arena um den ersten Sieg gegen eine Fußball-Großmacht gebracht. Beim 1:1 im 42. Länderspiel-Klassiker gegen England lag die extrem umgebaute deutsche Nationalmannschaft durch das dritte Länderspiel-Tor von Jonas Hofmann (51. Minute) lange Zeit auf Siegkurs. Dann agierte Nico Schlotterbeck unglücklich gegen Harry Kane im Strafraum. Nach Videobeweis verwandelte Englands Kapitän sicher vom Punkt gegen den ansonsten unbezwingbaren Manuel Neuer (88.).

Drittes 1:1 in Folge

Im zweiten Nations-League-Spiel schien die deutsche Mannschaft bis dahin gegen England nicht nur die Revanche für das EM-Aus vor einem Jahr zu schaffen. Es war aber trotz des späten Ausgleichs ein wichtiges Signal für die WM am Jahresende in Katar. Der auch nach dem elften Spiel als Bundestrainer ungeschlagene Flick kommt bei der Mission "zurück in die Weltspitze" voran. Nach dem 1:1 im März in den Niederlanden und dem 1:1 in Italien war es das dritte 1:1 am Stück.

"Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und haben uns leider nicht belohnt. Vielleicht hätten wir noch eins nachlegen können. Man muss einfach sehen, dass wir gegen England gespielt haben, eine Top-Mannschaft. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, ist genau das, was wir wollen - mutig sein, den Gegner unter Druck setzen." Bundestrainer Hansi Flick

Müller bestreitet 114. Länderspiel

Thomas Müller absolvierte gegen England seinen 114. Einsatz im DFB-Dress und überholte damit im Ranking der "ewigen" deutschen Länderspielliste seinen früheren Mitspieler und 2014er-Weltmeister Philipp Lahm. Müller belegt nun allein den fünften Platz. Manuel Neuer stand zum 111. Mal zwischen den Pfosten.

Am Samstag gegen Ungarn

Mit zwei Punkten geht die DFB-Auswahl nun in die nächste Partie am Samstagabend gegen Ungarn.

Flick nannte seinen Startelf-Umbau gegen England auf sieben Position "keine Konsequenz aus dem Italien-Spiel", sondern begründete sie vielmehr als sinnvolle Belastungsverteilung. "Wir haben nach einer langen Saison vier Spiele", betonte der 57-Jährige. Man kann also gespannt sein, welche Formation in Budapest startet.