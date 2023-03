Ärger mit Pachtvertrag: Haching will Konsens in Stadionfrage

Schwabl: "Wichtig ist ein Konsens, der für alle passt"

Das ist auch das Ziel von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl: "Der entscheidende Punkt ist, dass es einen Konsens gibt, der für alle passt. Und da sind wir auf einem guten Weg", sagte er am Mittwoch gegenüber BR24Sport.

"Mir ist ganz wichtig, dass sich alle Parteien mal an einen Tisch setzen und hinter verschlossenen Türen mal alles auf den Tisch hauen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber dass man dann in die Zukunft schaut und an einem Strang zieht. Das Wichtigste ist, dass es mit dem Sport in Unterhaching weitergeht."

Stadionkauf bleibt Ziel des Vereins

Schwabl räumt selbst ein, dass in der Vergangenheit nicht alles gut gelaufen sei zwischen den Beteiligten, auch von der Seite der SpVgg aus. Man hätte mit dem Thema Ravens früher an die Gemeinde herantreten müssen.

Das Hauptziel des Vereins sei es weiterhin, den Sportpark zu kaufen. Ein Angebot (kolportiert werden als Kaufpreis rund vier Millionen Euro) hat die SpVgg im November abgegeben. Schwabl: "Ich denke, dass die Kommunen andere Aufgaben haben und wir sehen uns auf alle Fälle in der Lage, dass wir den Sportpark kaufen und betreiben können und so die Gemeinde auch von Kosten entlasten."