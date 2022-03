Adeyemi: Die Rückkehr des Münchener Wunderkindes

Natürlich wurde Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinale auf den vielleicht spektakulärsten Salzburger Spieler angesprochen. Denn Karim Adeyemi beschäftig den FC Bayern nicht nur, weil sie besonders ihn im Auge haben müssen, um Gegentore zu verhindern. Auch die Vereinsführung soll sich mit ihm beschäftigen: Als möglichen Neuzugang in der prominenten Münchner Truppe.

Adeyemi: Einst aussortiert - nun Gefahr für Saisonziele

"Ich werde mich nicht zu einzelnen Salzburger Spielern äußern", sagte Nagelsmann mit dem Hinweis, dass die österreichische Kronen-Zeitung, von deren Vertreter die Frage gekommen war, gerne die Gerüchte-Küche brodeln lasse.

Doch Gerüchte um einen möglichen Transfer über den Mann, den der FC Bayern eins in der Jugendabteilung aussortiert hatte und der nun dafür sorgen könnte dass der Rekordmeister seine Saison verpatzt, die gab es letzter Zeit ohnehin schon zu Genüge.

Adeyemis Interessentenliste: FCB, Barça, Inter, BVB?

Doch damit ist der FC Bayern nicht alleine. Die Liste der möglichen Interessenten ist lang und prominent: Inter Mailand, FC Barcelona, FC Liverpool und Borussia Dortmund. Vor allen Dingen der BVB soll Anwärter Nummer eins sein, wenn es um die Verpflichtung des Hochbegabten 20-Jährigen geht.

Ebenso so lang wie die Liste der Interessenten ist die, auf denen die Gründe stehen, warum so viele Mannschaften an ihm interessiert sind - und warum der FC Bayern besonders vorsichtig sein sollte, wenn Adeyemi den Ball bekommt.

Müller: Adeyemi ein "Strafraumstürmer"

Der Mittelstürmer ist so etwas wie die Ein-Mann-Konter-Maschine der Salzburger. Schnell, kräftig, zielsicher. Wenn Adeyemi nach einem gegnerischen Ballverlust bekommt, dann gibt es für ihn nur einen Wege: Den zum Tor.

"Er hat enormen Speed. Er hat einen guten Torabschluss. Er kann auch was im Strafraum, hat auch Kopfball-Qualität, ist ein Strafraum-Stürmer", sagt Thomas Müller über seinen Kontrahenten.

Durchbruch in dieser Saison

Der Bayern-Angreifer bescheinigt ihm auch die mentale Veranlagung, um es auf der großen Fußballbühne zu schaffen: "Ich glaube, dass er sich vor so einem Spiel keinen Kopf macht. Er hat diesen Schuss Selbstvertrauen, dass ihn diese Situation, dass er nach München zurückkommt eher anstachelt, als erdrückt." Ein Bayern-Gen also?

In der Vergangenheit hatte der mittlerweile 20-Jährige schon gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Nun ruft er es auch ab. 15 Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in der Österreichischen Bundesliga in dieser Spielzeit, die man getrost seine Durchbruchs-Saison nennen kann. Dazu kamen drei Treffer und zwei Assists in der Champions League - und natürlich das erste Tor im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei seinem Debüt gegen Armenien.

Von Unterhaching auf die große Fußballbühne

Adeyemi ist angekommen auf der großen Fußballbühne - und dafür ist zu großen Teilen auch Manfred Schwabl verantwortlich. Denn Adeyemi, der einst in der Jugend des FC Bayern für nicht gut genug befunden worden war, fand bei der SpVgg Unterhaching seine erste fußballerische Heimat.

Und Schwabl, der Präsident der Spielvereinigung, nahm sich dem "kleinen Bazi" an. "Ich war mit Karim öfters in der Schule als mit meinen eigenen Kindern. Da hat's immer was gegeben", erinnert sich Schwabl bei BR24 Sport. "Wir waren gefragt, ihn persönlich in die Reihe zu kriegen, damit da was entstehen kann." Und so griff Schwabl zu einem einfachen, aber effektiven Mittel: "Wenn in der Schule etwas nicht lief, durfte er nicht zum Training. Das hat gewirkt".

Schwabl über "Adeyemi-Tribüne"

Und dieser Einsatz hat sich ausgezahlt. Nicht nur für Adeyemi, sondern auch für Unterhaching: "Wir sitzen hier auf einer Tribüne, die müssten wir eigentlich Karim-Adeyemi-Tribüne nennen", sagte er bei einem BR-Interview im September. "Denn durch den Transfer haben wir das nötige Kleingeld gehabt in die Infrastruktur und die erste Mannschaft zu investieren." Drei Millionen Euro erhielten die Hachinger für den flinken und dribbelstarken Angreifer vor dreieinhalb Jahren.

Diesen Wert dürfte der Stürmer mittlerweile verzehnfacht haben. Zumindest werden die möglichen Kontrahenten Salzburg eine ordentliche Summe bezahlen müssen, damit sie ihre Kontermaschine ziehen lassen. Vielleicht kann Adeyemi seinen Marktwert im Spiel gegen die Münchner noch aufbessern. Ein Tor gegen den Rekordmeister gilt schließlich als bestes Bewerbungs-Argument für Engagement beim FC Bayern.