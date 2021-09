Adeyemi & Mantl: Haching, Champions League und Blickpunkt Sport

Adeyemi stammt ursprünglich aus der Jugend des FC Bayern

Hachings Präsident Manfred Schwabl erinnert sich mit Wohlwollen an die Weggänge. Natürlich weniger aus sportlicher, aber eben aus wirtschaftlicher Sicht: "Wir sitzen hier auf einer Tribüne, die müssten wir eigentlich Karim-Adeyemi-Tribüne nennen", sagte er bei einem BR-Interview vor anderthalb Wochen.

"Denn durch den Transfer haben wir das nötige Kleingeld gehabt in die Infrastruktur und die erste Mannschaft zu investieren." Drei Millionen Euro erhielten die Hachinger für den flinken und dribbelstarken Angreifer vor drei Jahren.

Adeyemi stammt eigentlich aus der Jugend des FC Bayern München, ein Karriereziel dürfte immer noch sein, irgendwann dorthin wieder zurückzukehren. Doch an der Säbener Straße wurde er als Neunjähriger aussortiert. Schwabl nahm sich dem Talent an, "ich war mit Karim öfters in der Schule als mit meinen eigenen Kindern. Da hats immer was gegeben" sagt er.

Aber er führte ihn mit dieser Fürsorge zurück in die Spur. Mit 14 Jahren fiel der Groschen und Adeyemi zeigte, was in ihm steckt - im Fußball und in der Schule. Schwabl ist Adeyemi immer noch nahe: Seine Eltern arbeiten noch heute bei der SpVgg, beim ersten Länderspieltor in Stuttgart saß Schwabl auf der Tribüne.