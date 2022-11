Frankreich und Australien im WM-Achtelfinale

Die Bayern-Profis Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Dayot Upamecano sind mit Frankreich ins Achtelfinale eingezogen. Zum Abschluss der Gruppe D konnte der Titelverteidiger gegen Tunesien eine Blamage aber nicht verhindern. Wahbi Khazri hatte für Tunesien zur 1:0-Führung getroffen.

Jetzt droht Argentinien

Frankreich konnte das Spiel nicht mehr drehen. In der Nachspielzeit traf zwar Antoine Griezmann zum vermeintlichen Ausgleich, doch er stand im Abseits. Das Team von Didier Deschamps zieht dennoch als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. In der Runde der letzten 16 wartet nun der Zweite der Gruppe C auf die Equipe Tricolore. Dies könnte Argentinien sein.

Ex-Schanzer Leckie lässt Australien jubeln

Im zweiten Duell setzte sich Australien dank des Treffers des ehemaligen Ingolstadt-Profis Mathew Leckie mit einem 1:0-Erfolg gegen Dänemark durch und ist ebenfalls in der K.-o-Runde dabei. Die "Socceroos" haben damit zum zweiten Mal nach 2006 das WM-Achtelfinale erreicht. Dänemark muss dagegen wie Tunesien die Heimreise antreten.