Achtelfinal-Auslosung: Vier deutsche Teams hoffen auf Losglück

Mit Titelverteidiger Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig haben alle vier Fußball-Bundesligisten die Runde der besten 16 Mannschaften in der Champions League erreicht.

Für Flick ein Qualitätsmerkmal der Fußball-Bundesliga. "Mit der Entwicklung kann man sehr zufrieden sein", sagte der 55-Jährige nach dem 2:0-Erfolg der Münchner gegen Lokomotive Moskau. "Man kann sagen, dass wir in Deutschland und der Bundesliga enorm an Qualität dazu gewonnen haben." Das sehe man auch an der Spannung in der aktuellen Liga-Saison.

FC Bayern und Dortmund können auf leichtes Los hoffen

Über den Achtelfinalgegner mochte der Bayerncoach nach dem gelungenen Jahresabschluss in der Königsklasse nicht groß spekulieren. "Ich kann es ja eh nicht ändern", sagte Flick. Die Bayern und Dortmund können als Gruppensieger auf ein vermeintlich leichtes Los hoffen. Bei Leipzig und Mönchengladbach wird es wohl schwerer.

"Wenn man die Mannschaften sieht, wer sich alles qualifiziert hat - das ist schon enorme Qualität, die im Achtelfinale auf alle wartet" Hansi Flick

Fünf mögliche Bayerngegner

Da im Achtelfinale kein deutsches Duell möglich ist und auch kein Aufeinandertreffen von zwei Teams, die bereits in der Gruppenphase bereits gegeneinander gespielt haben, ist die Zahl der möglichen Gegner begrenzt. Auf die Münchner warten demnach der FC Porto, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona oder Atalanta Bergamo. Bei Dortmund ist Atletico Madrid anstatt Lazio Rom im Topf.

Leipzig und Gladbach müssen sich auf durchwegs starke Gegner einstellen: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea und Juventus Turin warten auf RB. Bei der Borussia könnte es anstatt Real Thomas Tuchels Paris St. Germain werden.

Ausgelost wird das Achtelfinale am Montag. Gespielt wird diese K.o.-Runde im Februar und März.