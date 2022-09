Acht berühmte Regisseure sehen die Spiele der XX. Olympiade

München, 1972: 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollten die XX. Olympischen Spiele in München auch international ein neues Bild Deutschlands vermitteln.

Geiseldrama wirft Schatten auf die "friedlichen Spiele"

Doch das Geiseldrama, das sich am 5. September 1972 während der Spiele ereignete, warf einen Schatten auf die "friedlichen Spiele": Die palästinensische Terrororganisation "Schwarzer September" ermordete zwei israelische Sportler und nahm neun weitere als Geiseln. Der Versuch, die Sportler zu befreien, endete in einem Blutbad, bei dem alle Geiseln, ein Polizist und fünf Terroristen starben. Dennoch wurde die Veranstaltung nicht abgebrochen: "Die Spiele müssen weitergehen", so IOC-Präsident Avery Brundage.

Besonderer Ansatz der acht Filmemacher

Auch die acht Filmemacher, darunter Miloš Forman, Kon lchikawa, Claude Lelouch, Arthur Penn, Michael Pfleghar und John Schlesinger, die nach München gekommen waren, um den offiziellen Olympiafilm zu drehen, sahen sich mit der Frage konfrontiert, wie sie auf die blutige Geiselnahme reagieren sollten. Auch sie entschieden sich, ihren Film, für den jeder ein maximal 15 Minuten langes Segment drehte, fertigzustellen und die "72 Stunden" von München nur indirekt zu thematisieren.

Einzig Schlesingers abschließender Beitrag über den Marathonlauf integrierte Dokumentaraufnahmen des Terroranschlags. Alle Beiträge stehen unter einem bestimmten Schwerpunkt, für den die Regisseure individuellen Zugang ihrem Sujet fanden: "Der Beginn", "Der Stärkste", "Der Höchste", "Der Schnellste", "Die Verlierer" oder "Die Frauen".

Ausgezeichneter Dokumentarfilm

Der Film erhielt 1974 einen Golden Globe Award in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm". "München 1972" ist ein faszinierendes Zeitdokument, dessen einzelne Episoden zugleich deutlich die Handschrift des jeweiligen Autorenfilmers verraten. So zerdehnt der New-Hollywood-Regisseur Arthur Penn, der in der Gangsterballade "Bonnie und Clyde" bereits 1967 mit Zeitlupe gearbeitet hatte, in seinem Beitrag mit ähnlichen Stilmitteln das Stabhochspringen. Kon Ichikawa filmt den 100-Meter-Lauf mit 34 Kameras und montiert daraus im Schneideraum eine Symphonie der Bewegung. Und der für seine Melodramen bekannte Claude Lelouch porträtiert eine Auswahl glückloser Athleten.