Achim Beierlorzer: "Es gibt kein besseres Medikament als Sport"

Investorenvereine "problematisch"

Ein von Investoren geführter Verein wie Drittligist Türkgücü München ist laut Beierlorzer "eine ganz schwierige Situation" für den Trainer. "Man möchte normalerweise schon in die Transfers eingebunden sein", erklärte der Fußballcoach. Das Investoren-Modell ist in Bayern ein Unbekanntes, in England ist diese Organisationsform weitaus üblicher. Allerdings gebe es dort auch "andere Strukturen". Der finanzielle Vorteil ist gleichzeitig die größte Gefahr eines Vereins wie Türkgücü: "Wenn das Geld wieder rausgezogen wird, ist alles weg.", erklärte Beierlorzer. Wenn man als Trainer oder Spieler zu so einem Verein gehen will, sollte man "wissen was man dort vorfindet und wie man damit umgehen möchte", riet er weiter.

Höhen und Tiefen als Trainer

"Ohnmächtig" nannte Beierlorzer die Verantwortlichen des 1. FC Schalke, der sich kürzlich von der kompletten sportlichen Leitung getrennt hat. Er kennt das Auf und Ab des Trainergeschäfts. Nach zwei Spieltagen vom Cheftrainerposten freigestellt zu werden, "ist eine Situation, mit der man erst mal klar kommen muss" sagte Beierlorzer rückblickend über seine letzte Station beim 1. FSV Mainz 05. "Wenn man als Verein da rauskommen will, müssen alle an einem Strang ziehen", erklärte der 53-Jährige. Die Zeit in Mainz hat Beierlorzer dennoch positiv in Erinnerung.