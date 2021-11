Abwehrfehler besiegeln Regensburger Niederlage

Regensburger Abwehrfehler entscheiden das Spiel

Kurz nach Anpfiff, schenkt der Jahn das Spiel her. Zweimal verteidigt Regensburg schwach, lässt zu viele Lücken, ist defensiv einfach nicht wach genug. In der 49. Minute segelte ein langer Ball aus der Rostocker Verteidigung auf den Kopf von Jan Elvedi, der eigentlich genug Zeit hat, um sich auf die Flugkurve einzustellen. Doch der ausgerückte Innenverteidiger köpfte den Rücken von Verhoek an. Der Abpraller landete bei Schuhmacher, der ihn in die Lücke spielte, die Elvedi selbst gerissen hatte, in den Lauf von Hanno Behrens. Der Routinier vollendete souverän.

Nur drei Minuten später verliert Wekesser seinen Gegenspieler Neidhart komplett aus den Augen, der in seinem Rücken an der Außenlinie startete. Dessen flache Hereingabe findet Verhoek, der sich nicht lange bitten lässt und auf 3:1 erhöht.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Damit war das Spiel entschieden. Hansa Rostock kontrollierte das Spiel, Regensburg kam nur noch selten gefährlich vor das Tor der Gäste. Beste Aktion war der Pfostenknaller von Benedikt Gimber (74.).

Der Anschlusstreffer des kurz zuvor eingewechselten Charalambos Makridis, der nach einer guten Parade von Wolke abstaubte, kam zu spät. So blieb es bei der zweiten Jahn-Pleite gegen Rostock binnen weniger Tage.

Mit der Niederlage verpasst der Jahn den Sprung an die Tabellenspitze und steht weiterhin einen Punkt hinter dem FC St. Pauli, dessen Spiel gegen Sandhausen wegen vieler Corona-Fälle beim Gegner verlegt wurde.