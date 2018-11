Abwehr-Slapstick erhöht Druck auf Kovac

Nach zwölf Spieltagen musste die Verteidigungsreihe des Rekordmeisters nun bereits 17 Gegentreffer hinnehmen. In der Vorsaison musste der Münchner Keeper nur ganze acht Mal hinter sich greifen, am Ende standen gerade einmal 28 Tore auf der Minusseite. Kein Wunder, dass Präsident Uli Hoeneß den vollkommen missglückten Abwehrversuch von Jérôme Boateng beim ersten Gegentreffer der Fortuna schlichtweg als "Slapstick" bezeichnete und nach dem Ausgleichstreffer gedacht hatte, "die Welt geht unter". Das Verhalten bei den Gegentoren von Düsseldorf fand er "hanebüchen".

Mitleid vom gegnerischen Trainer

Sogar der gegnerische Trainer Friedhelm Funkel zeigte tags darauf in einer Fernsehsendung regelrecht Mitleid angesichts der Schwachstellen im defensiven Spiel der Bayern. Dort sind sie "sehr, sehr anfällig. Süle, Boateng oder auch Hummels haben an Grundschnelligkeit verloren", sagte er. "Da kann kein Trainer der Welt etwas für, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterherzurennen. Da geht er zwei Schritte nach vorne und will dem Laufduell mit Lukebakio aus dem Weg gehen. Einen solchen Weltklasse-Spieler darf so etwas nicht passieren", kritisierte Funkel den Weltmeister von 2014. Auch bei Bundestrainer Joachim Löw kam Boateng zuletzt nicht zum Einsatz.