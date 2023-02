Abstiegskampf pur: Der Club erwartet den Jahn

Jahn Regensburg steht mit Rang 17 auf einem direkten Abstiegsplatz, der Club einen Rang davor auf dem Relegationsplatz, beide Mannschaften sind punktgleich. Generell sind in der zweiten Liga die Mannschaften zwischen Platz 11 und 18 sehr eng beieinander. Dennoch wird sowohl in Nürnberg, als auch in Regensburg die Kritik an den Leistungen der Spieler und an den Trainern lauter.

Selimbegovic sitzt fest im Sattel

Zumindest in Regensburg wollen die Verantwortlichen von einer Trainer-Diskussion nichts wissen. Mersad Selimbegovic sitzt fest im Sattel. Der 40-jährige ist seit 2006 beim Jahn, erst als Spieler, seit 2012 als Trainer in verschiedenen Teams. Seit dem Weggang von Achim Beierlorzer im Jahr 2019 ist der Bosnier Cheftrainer der Profis.

Jahn-Sportchef Tobias Werner stellt seinem Trainer ein sehr gutes Zeugnis aus, trotz Abstiegsplatz. "Mersad macht das sehr gut mit seiner Qualität als Trainer, auch mit seiner Menschlichkeit, wie er auch die Spieler mitnimmt. Da kann der Trainer auch nichts dafür, wenn wir so individuelle Fehler machen wie in Darmstadt oder wenn wir so schlecht verteidigen wie beim 1:3 letztes Wochenende."

Veränderungen im Trainerstab hat es diese Woche bei den Regensburgern aber sehr wohl gegeben. Co-Trainer Sebastian Dreier und der Verein haben nach Angaben des Jahn den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Nach BR-Informationen soll es zu Unstimmigkeiten mit dem Chefcoach gekommen sein. Die Mannschaft ist von dieser Entscheidung offenbar überrascht worden.

Duell mit Ex-Jahn-Trainer Weinzierl

Pikantes Detail dieser Partie: Selimbegovic trifft morgen an der Seitenlinie im Max-Morlock-Stadion auf seinen ehemaligen Coach. Unter Markus Weinzierl ist Selimbegovic 2012 in die zweite Liga aufgestiegen. Beide Trainer verstehen sich sehr gut. Die Freundschaft hat aber für 90 Minuten Pause, so Selimbegovic.

"Markus Weinzierl wünscht uns immer einen Sieg, außer am Samstag. Wir wünschen ihm auch immer einen Sieg, außer am Samstag." Mersad Selimbegovic, Trainer SSV Jahn Regensburg

Das Aufeinandertreffen der beiden bayerischen Vereine kann ein richtungsweisendes Spiel sein. Die Regensburger und ihr Trainer geben sich kämpferisch: "Am Samstag werden wir alles daran setzen, dass wir gewinnen." Die Statistik spricht jedoch für die Franken. 15 mal haben Nürnberg und Regensburg gegeneinander gespielt. Sieben mal hat der Club gewonnen, zwei mal die Oberpfälzer. Sechs Mal gab es ein Unentschieden, zuletzt in der Vorrunde, am 3. Spieltag der laufenden Saison, beim 0:0 im Regensburger Jahnstadion.