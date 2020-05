Abstiegskampf: Nürnberg muss in Regensburg liefern

Keller: "Müssen es erzwingen"

In Franken geht die Angst um vor dem Absturz in die Drittklassigkeit - es wäre der zweite nach dem Abstieg in der Saison 1995/96. Und diese Angst scheint begründet: Die ersten beiden Partien nach der Corona-Zwangspause beim FC St. Pauli (0:1) und gegen den FC Erzgebirge Aue (1:1) wirkten alles andere als beruhigend. Umso wichtiger wäre nun ein Sieg am Dienstagabend (18.30 Uhr) in Regensburg. "Morgen müssen wir es erzwingen", forderte Keller.

Mit öffentlichen Appellen oder gar medienwirksamer Kritik sei das aber nicht zu schaffen unterstrich er und wurde bei der Spieltags-Pressekonferenz grundsätzlich: "Wir machen knallharte Analysen, aber keinen Aktionismus, damit die Öffentlichkeit zufrieden ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot, die Mannschaft mit dem Trainerteam. Was soll ich die Mannschaft von außen an den Pranger stellen? Die Mannschaft weiß genau, wo sie steht".