Abstiegskampf: Der FC Augsburg und das Pferd vor der Apotheke

Herrlich: "Das ist kein Endspiel"

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich will den Druck auf seine Spieler aber nicht noch zusätzlich erhöhen. "Das ist kein Endspiel", sagte er vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr, Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen): "Wir haben es selbst in der Hand, das ist unser großer Vorteil."

Allerdings warnte der Coach seine Schützlinge, in Düsseldorf nur auf ein Remis aus zu sein. "Wenn man auswärts hinfährt mit dem Ziel, einen Punkt zu holen, dann wird das meistens nichts", sagte er. An den 34. Spieltag, wenn der FCA die starken Leipziger vor der Brust hat, will Herrlich deshalb gar nicht denken: "Wir müssen an die 100 Prozent kommen, daran ändert sich nichts. Was danach ist, ist für uns im Prinzip nicht relevant."