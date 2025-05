Zorniger leidet mit seinem Ex-Klub Fürth und lobt Kompany

Als Moderatorin Julia Scharf bei "Blickpunkt Sport" auf die SpVgg Greuther Fürth zu sprechen kam, merkte man Fußballtrainer Alexander Zorniger an, wie sehr er aktuell mit der Mannschaft, die er bis Ende 2024 trainierte, mitleidet. Fürth hat acht Ligaspiele hintereinander nicht gewonnen und steht nach dem drittletzten Spieltag nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz: "Es ist schwierig, das sehe ich auch in den Gesichtern. Ich habe diese Gesichter knapp zweieinhalb Jahre trainiert." Am Sonntag verlor das Kleeblatt in Berlin bei der Hertha mit 0:1. Zorniger hofft, dass sein ehemaliges Team sich fängt: "Jetzt gilt es, sich hinzustellen und zu sagen: Hier bin ich und wir regeln das."

Vergleich zwischen Kompany und Hitzfeld

Ganz anders die Stimmung beim FC Bayern München. Der Rekordmeister holte am Sonntag durch ein Unentschieden von Bayer Leverkusen seinen 34. Meistertitel. Den ersten zusammen mit Vincent Kompany. Vor dem Belgier hat Zorniger viel Respekt: "Auch wenn es ein hoher Vergleich ist, mich erinnert Kompany an die absolute Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld. Er hat diese Ruhe in seiner Ausstrahlung und das als junger Kerl schon. Das ist schon außergewöhnlich."

Emotionalität als Trainer

Trotz dieser Ruhe könne Kompany auch emotional werden und Spielern eine Ansage machen, das hat Zorniger beim 39-Jährigen bei seiner Trainerstation beim FC Burnley beobachtet: "Er hat ein für die Spieler ganz klar nachvollziehbares Korsett von Prinzipien und Werten. Das ist unterm Strich das, was Spieler immer wieder brauchen." Entscheidend für die Meisterschaft sei laut Zorniger neben der Tatsache, dass Kompany "vieles richtig gemacht hat" auch die extrem hohe Motivation in der Mannschaft: Spieler wie Joshua Kimmich hätte "die Nicht-Meisterschaft letztes Jahr mächtig gefuchst."

Während in der Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss der Meister feststeht, ist in der 2. Liga in Sachen Auf- und Abstieg noch vieles offen. Zornigers ehemalige Fürther treffen noch auf Hannover 96 und den Hamburger SV.