Abstieg von Medi Bayreuth nach 13 Jahren Bundesliga besiegelt

Es hat einfach nicht gereicht. Durch den Sieg der Basketball Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners am Dienstagabend ist der Abstieg von Medi Bayreuth in die zweitklassige ProA besiegelt worden. Die Oberfranken können in den verbleibenden vier Saisonspielen den zur Rettung nötigen 16. Tabellenplatz nicht mehr erreichen. Es ist das Ende einer Saison, in der es bei den Wagnerstädtern nicht nur sportlich drunter und drüber ging.

Nur sechs Siege in 30 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der als Headcoach unerfahrene Lars Masell, der zu Saisonbeginn das Traineramt vom scheidenden Raoul Korner übernahm, hatte - bedingt auch durch einen niedrigen Etat - eine Mannschaft zusammengestellt, die qualitativ nicht höheren Ansprüchen genügte. Von den Neuzugängen auf den Ausländerspots erfüllten lediglich die Guards Brandon Childress und Ahmed Hill sowie die späte Nachverpflichtung Otis Livingston die in sie gesetzten Erwartungen.

Alle anderen hatten zwar immer mal ein gutes Spiel dabei, dann aber auch wieder Tage, an denen nichts zusammenlief. Weder der Litauer Shooting Guard Ignas Sargiunas noch die beiden kanadischen Nationalspieler Jackson Rowe (Forward) und Kalif Young auf den großen Positionen spielten konstant gut.

Deutsche Spots bei Medi Bayreuth zu schwach besetzt

Und auch die Spieler mit deutschem Pass blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Lücke nach dem Weggang von Center Andreas Seiferth konnte nie geschlossen werden. Kann man Nat Diallo und Osaro Rich zumindest punktuell ordentliche Leistungen bescheinigen, so blieben alle anderen deutlich unter den Erwartungen.

Das gilt auch für die einzigen beiden Profis, die schon vor dieser Saison im Kader standen: Kai Bruhnke und Bastian Doreth. Der Kapitän, der im Juni 34 Jahre alt wird, konnte nicht mehr an seine tadellosen Leistungen aus den Vorjahren anknüpfen. In den entscheidenden Spielphasen stand das Gesicht des Vereins so gut wie nie auf dem Parkett. Das blieb auch so unter Mladen Drijencic, der die völlig verunsicherte Mannschaft Anfang Februar übernahm, die Wende aber nicht mehr einleiten konnte.

Viel Unruhe im Verein - Schwierige Sponsorensuche

Die sportliche Entwicklung des Traditionsklubs ist das eine. Die strukturellen Probleme im Verein das andere. Hinter den Kulissen herrschte schon zum Saisonstart viel Unruhe, nachdem man es nicht geschafft hatte, einen neuen Namenssponsor zu präsentieren. Die Firma Medi hatte rechtzeitig angekündigt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen und ihr Engagement zurückzufahren. Aus Mangel an Alternativen blieb der Schriftzug des Herstellers von Gesundheitsprodukten dann aber noch ein Jahr länger auf dem Trikot.

Inzwischen hat Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Auch Alleingesellschafter Carl Steiner kündigte seinen Rückzug an. Steiner verkaufte seine Anteile für einen symbolischen Euro, inzwischen sind 18 neue Gesellschafter gefunden worden.

Bastian Doreth: "Neue Identität entwickeln"

Bastian Doreth sagte gegenüber BR24Sport, man müsse nun "alles analysieren, was nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Jahren davor falsch gelaufen ist" und vielleicht auch "eine neue Identität entwickeln". "Ich finde, dass so ein Traditionsstandort wie Bayreuth nicht sterben darf und dafür müssen alle Beteiligten alles geben."

Sehr schnell, allerspätestens aber ab dem 7. Mai, wenn ausgerechnet im Derby beim oberfränkischen Rivalen Brose Bamberg die Bundesligazeit von Medi Bayreuth zu Ende geht, müssen weitere Weichen für die Zukunft gestellt werden. Nur dann können die Bayreuther Basketballfans darauf hoffen, dass diese Saison nicht das letzte Bundesligakapitel in Bayreuth war. Warnende Beispiele sind Hagen, Gießen, Trier oder Leverkusen - alles Traditionsstandorte, die den Weg zurück in die BBL bis heute nicht mehr geschafft haben.