Abstieg von FC Ingolstadt in 3. Liga besiegelt

Der FC Ingolstadt hat am 31. Spieltag gegen den Karlsruher SC alles in die Waagschale geworfen. Doch die hart erkämpfte Führung war in der 75. Minute endgültig dahin und der vorzeitige Abstieg in die 3. Liga nicht mehr aufzuhalten.