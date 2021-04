Ein "Riesenschritt" zum Klassenerhalt beim FC Augsburg

Erleichterung ja, Feierstimmung nein: Der FC Augsburg darf nach dem 2:1 am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hoffenheim langsam für eine weitere Saison in Deutschlands höchster Spielklasse planen. Es war der 100. Bundesligasieg in der Geschichte der Augsburger.

Neun Punkte trennen den FCA nun vom Relegationsplatz. Einen solchen Vorsprung verspielte noch nie eine Mannschaft seit Einführung er Drei-Punkte-Regel. Vom sicheren Klassenerhalt spricht in Augsburg aber noch niemand.

Trainer Herrlich: "Nicht auf andere schauen"

"Das war heute ein Riesenschritt", stellte Trainer Heiko Herrlich zwar zufrieden fest. Aber man dürfe auch weiterhin "nicht auf andere schauen" und weiter konzentriert arbeiten. Denn "Ziel ist ja nicht nur der Klassenerhalt, sondern auch, dass man es mal früher schafft." Am kommenden Spieltag trifft der FC Augsburg auf den Tabellenletzten Schalke 04.