Abstand, Maske, Lüften: So läuft das Training in Fitnessstudios

Fitness- und Yogastudios müssen sich an gesetzlich vorgegebene Infektionsschutzmaßnahmen halten, die vom Gesundheitsamt auch kontrolliert werden. Dazu gehören u.a. die gängigen AHA-Regeln wie

Abstand halten (mindestens 1,5 m)

Hygiene-Regeln wie Hände waschen

Alltagsmasken im Studio tragen, die Masken dürfen während des Trainings abgesetzt werden

Regelmäßiges Lüften

Bei Fitnesskursen ist die Teilnahme der Mitglieder beschränkt, sie müssen sich in eine Liste eintragen und an einem markierten Platz trainieren

Yogamatten müssen selbst mitgebracht werden

Fitnessgeräte müssen vor und nach dem Training desinfiziert werden

Aktuell: Das Ampelsystem

Am 18. Oktober 2020 ist die 7. erweiterte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft getreten. Diese beinhaltet ein Ampelsystem, das die Vorgaben in Abhängigkeit des aktuellen Inzidenzwertes des jeweiligen Standortes regelt. Das heißt, wo die Ampel auf Rot steht, kann es auch zu weiteren Maßnahmen oder Einschränkungen kommen.

Sport stärkt!

Fitness- und Yogastudios hoffen, dass trotz der steigenden Infektionszahlen die Politik die Rolle von Sport zur Stärkung des Immunsystems erkennt und die Menschen weiterhin Kurse besuchen und trainieren können. Eine weitere Schließung würden viele Studios wirtschaftlich kaum verkraften. Schon die letzten Monate waren für viele ein täglicher Kampf:

"Alles ist möglich. Es gibt Befürchtungen, dass es nochmal einen zweiten Lockdown gibt, mit der Hoffnung gepaart, dass das nie passiert, das wäre wirtschaftlich desaströs." Michael Pribil, Inhaber eines Fitnessstudios in München

Kleine Yogastudios setzen auf Online-Unterricht

Kleine Yogastudios konnten und können die Infektionsschutzmaßnahmen räumlich gar nicht umsetzen und müssen geschlossen bleiben. Manche Yoga-LehrerInnen haben deswegen notgedrungen auf Online-Unterricht vom eigenen Wohnzimmer aus umgeschwenkt. Online funktioniert zwar nur im begrenzten Maße, trotzdem stehen viele Studios vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, denn es müssen weiterhin Miete und Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten des Studios gezahlt werden. Da niemand sagen kann, wie lange wir mit der Pandemie und den Einschränkungen leben müssen, ist die Perspektive für viele Yoga-Einrichtungen sehr schwierig.

"Ich bleibe zu, ich mache weiter Online-Yoga, ich habe viele Mitgliederkarten digitalisiert und diejenigen, die Präsenz Stunden haben wollen, können zu einer befreundeten Yoga-Lehrerin gehen, die hat zwei Studios mit größeren Räumlichkeiten, die bietet Kurse an." Veronika Rössl, Yoga-Lehrerin und Inhaberin eines Yoga-Studios