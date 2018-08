Abschiedsspiel: München feiert Bastian Schweinsteiger

Die zu erwartenden "Fußballgott"-Rufe schallten schon vor lange dem Anpfiff durch mit 75.000 Zuschauern ausverkaufte Arena, als Bastian Schweinsteiger zum Aufwärmen den Arena-Rasen betrat. Im Lichtkegel bahnte er sich dann später seinen Weg von der Tribüne in den Innenraum, begleitet von kernigen Gitarrenriffs der Guns N'Roses. "Paradise City" - es passte treffend zu Schweinsteigers Rückkehr zu den Wurzeln ins bayerische Paradies für einige Tage.

"Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Es ist ein sehr heimatverbundenes Gefühl, in München zu sein. Ich hatte wunderbare Jahre beim FC Bayern", hatte der Ur-Bayer schon vor dem Spiel gesagt. 2015 hatte er den Klub Richtung Manchester verlassen, seit dem vergangenen Jahr lebt und spielt er in Chicago. Aber Bayern bleibt nun mal Bayern - und so genoss Schweinsteiger auch den krönenden Abschluss seines Heimattrips noch einmal ganz intensiv.