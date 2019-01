29.01.2019, 22:56 Uhr

Abschied von Neureuther? "Bald Entscheidung treffen"

Nach dem Ski-Nachtslalom von Schladming deutet Felix Neureuther ein baldiges Karriereende an. Festlegen will er sich aber noch nicht. Er werde zeitnah eine Entscheidung treffen, zunächst konzentriert er sich auf die Weltmeisterschaft in Are.