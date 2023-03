Abschied vom Leistungssport: Barrenspezialist Nguyen schwingt ab

Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen zieht die Konsequenzen aus seinen anhaltenden Verletzungsproblemen und beendet seine Turn-Karriere. Die hatten im vergangenen Jahr auch eine Teilnahme des für den TSV Unterhaching startenden Stuttgarters bei den European Championships 2022 "dahoam" in München verhindert. "Ich habe alles versucht, aber mein Körper macht einfach nicht mehr mit", sagte der 35-Jährige am Mittwoch.

Ziel war eigentlich noch Olympia 2024 in Paris

Einen so sang und klanglosen Abschied hatte der zweifache Barren-Europameister eigentlich nicht geplant. Ursprünglich wollte Nguyen noch bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weitermachen. Der Kunstturner hatte jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, unter anderem war er schon für die Heim-WM 2019 in Stuttgart ausgefallen, die Olympischen Spiele 2021 in Tokio verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses. "Ich kann mir nichts vorwerfen und habe nun meinen Frieden damit gemacht", ergänzte Nguyen.

Studio für Haarentfernung statt Trainerjob

Lange auf der Suche nach dem richtigen Weg in ein neues Leben ohne Krafttraining und Magnesia, hat Nguyen nun in München ein Studio für dauerhafte Haarentfernung eröffnet. Schon seit Jahresbeginn steht er zudem als Markenbotschafter für ein französisches Luxuslabel bis 2025 unter Vertrag. Der Beruf des Trainers ist für Nguyen, der 2012 in London Olympiasilber im Mehrkampf und am Barren gewann, nach mehr als drei Jahrzehnten in der Turnhalle derzeit ausgeschlossen.