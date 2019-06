Abflug nach Weißrussland zum "Charaktertest" ohne Löw

Im ständigen telefonischen Austausch mit Löw hat Sorg die 22 deutschen Spieler im Trainingslager im niederländischen Venlo auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Auch das Abschlusstraining absolvierte der DFB-Kader noch in den Niederlanden. Erst am Nachmittag startete die Chartermaschine von Düsseldorf nach Minsk. In der Hauptstadt logiert der DFB-Tross, lediglich zum Spiel geht es am Samstag mit dem Bus ins über 100 Kilometer entfernte Borissow.

"Charaktertest" vor dem Sommerurlaub

Sorg sprach von einem Charaktertest für seine Spieler vor dem verdienten Sommerurlaub. Julian Draxler, der sein 50. Länderspiel bestreiten könnte, glaubt an eine gute Chef-Premiere des Trainers: "Der Marcus bringt auch das nötige Fußball-Fachwissen mit. Deswegen haben wir genauso Vertrauen in ihn, wie wir es sonst in Jogi haben. Wie er zur Mannschaft spricht und alles, was er macht - das passt!"