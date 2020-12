Abfahrt in Val d'Isère: Weidle knapp am Podest vorbei

Nach Platz elf in der ersten Abfahrt der Saison wollte Kira Weidle am Samstag "eine gute Schippe drauflegen". Und das gelang der Starnbergerin auch. Weidle zeigte einen sehr guten Lauf. Ihr Rückstand als Fünfte auf die Siegerin Goggia betrug 0,56 Sekunden. Die Italienerin lag im Ziel 0,24 Sekunden vor der Vortagessiegerin Suter. Dritte wurde - wie schon am Freitag - die US-Amerikanerin Breezy Johnson (+0,27 Sek.).

Weidle war nach ihrer Fahrt sehr zufrieden und strahlte beim Interview: " Das hat heute deutlich mehr Spaß gemacht als die letzten Tage. Für das Selbstbewusstsein war es gestern sehr wichtig ins Ziel zu kommen. Das Ergebnis ist okay!"

Sturzstelle vom Vortag entschärft

Die 24-Jährige war in den Trainingsläufen zweimal gestürzt, unter anderem auch an der Stelle die am Vortag einigen Läuferinnen zum Verhängnis wurde. Die Österreicherin Nicole Schmidhofer, Vorjahres-Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone aus Italien, Joana Haehlen (Schweiz) und Alice McKennis (USA) krachten alle im gleichen Streckenabschnitt in den Fangzaun. Bei der zweiten Abfahrt wurde diese Stelle entschärft. Schmidhofer zog sich bei ihrem Sturz einen Kreuzband- und Seitenbandriss im linken Knie zu. Für die Super-G-Weltmeisterin von 2017 ist damit die Saison beendet.

