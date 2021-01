Abfahrt in Kitzbühel: Starker Sander Fünfter bei Feuz-Sieg

In Kitzbühel ging am Freitag die 500. Abfahrt seit der Gründung des alpinen Ski-Weltcups im Jahre 1966 über die Bühne. Das Rennen ersetzte die vor zwei Wochen ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Deshalb wird es für den Sieger keine eigene Gondel geben.

Die Strecke mit Mausefalle, Seidlalmsprung, Lärchenschuss und Hausbergkante eine der spektakulärsten. 3.312 Meter Lang, 860 Meter Höhenunterschied und einem Höchstgefälle von 85% fordern den Fahrern alles ab.

Der Schnellste war ein Schweizer: Beat Feuz sicherte sich mit einer angrifflustigen und perfekten Fahrt in 1:53,77 Minuten den Sieg bei der ersten Abfahrt des Wochenendes. Vorjahressieger Matthias Mayer (AUT) musste sich nach seinem starken Ritt über die eisige Piste um 0,16 Sekunden geschlagen geben. Auch der Italiener Dominik Paris (+0,56), der hier schon dreimal gewinnen konnte, kam nicht an die Bestzeit von Feuz heran und wurde Dritter.

Sander will beim "Streif"-Rennen nachlegen

Mit Platz fünf fuhr der technisch starke Andreas Sander (+0,95) auf einer seiner Lieblingsstrecken das beste Ergebnis für den DSV ein. Nur 0,39 Sekunden fehlten ihm auf Platz drei."Ich wollte endlich mal die Körpersprache zeigen, die ich mir immer vornehme," sagte Sander im ZDF-Interview. "Ich bin sehr zufrieden." Am Samstag will der 31-Jährige bei der legendären Streif-Abfahrt nachlegen. "Morgen kann ich nochmal richtig drauflosfahren."

Baumann spürt das Feuer

Romed Baumann, der vor neun Jahren einen Podestplatz feiern konnte, kam stark durch die Mausefalle, in der Karussellkurve wurde er dann weit abgetragen und ließ auch im weiteren Verlauf immer wieder Zeit liegen. Dennoch ein starkes Rennen des Österreichers im DSV-Team. "Das Feuer war auf jeden Fall da. Auf der Seidlalm bin ich ein bisserl zu weit gesprungen", so Baumann nach Platz acht. "Großer Sport, was man heute gesehen hat." Teamkollege Josef Ferstl hatte nach kleinen Fehlern im Ziel dann schon 1,88 Sekunden Rückstand. Konnte aber mit einem Platz in den Top 15 rechnen.

Schwaiger muss lange warten

Probleme gab es dann aber nicht nur durch langen Sturzunterbrechungen. Starker Wind zog auf und sorgte nach 24 Fahrern für eine Sicherheitspause. Um das Rennen zu werten, mussten allerdings die Top 30 gefahren sein. Nach einer Unterbrechung von 40 Minuten ging es endlich weiter.

Dominik Schwaiger blieb unbeeindruckt von der langen Pause und schob sich mit Startnummer 26 noch vor Josef Ferstl. Da das Rennen nach 30 Fahrern abgebrochen wurde blieb es für Schwaiger bei Platz 12 und Ferstl wurde 13..

Manuel Schmid mit Startnummer 35 und Simon Jocher als 49. kamen nicht mehr zum Einsatz.

Stürze überschatten Rennen

Mitfavorit Max Franz (AUT) verpasste auf Bestzeitkurs ein Tor und war raus. Schlimmer erwischte es Ryan Cochran-Siegle (USA) der im Netz landete. Urs Kryenbühl (SUI) stürzte im Zielschuss und wurde wie Cochran-Siegle für weiter Untersuchungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.