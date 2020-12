Abfahrt in Gröden: Baumann bei Kilde-Sieg unter Top-Ten

Kilde fuhrt eine extrem aggressive Linie und zeigte einen fast perfekten Lauf. Im Ziel hatte der Gesamtweltcup-Sieger einen Vorsprung von 0,22 Sekunden auf den zweitplatzierten Cochran-Siegle. Feuz hatte als Dritter einen Rückstand von 0,54 Sekunden.

Baumann bester DSV-Starter

Romed Baumann erreichte bei seinem 300. Welt-Cup-Start einen Top-Ten-Platz und war bester DSV-Starter. Neun Zehntel lag Baumann hinter Kilde und wurde Achter. "Ich bin zufrieden mit der Woche in Gröden. Meine Fahrt war heute ansprechend und in Ordnung", sagte der 34-Jährige.

Andreas Sander konnte diesmal nicht so eine starke Leistung zeigen wie in den bisherigen drei Speed-Rennen der Saison. In diesen Rennen landete er immer in den Top acht. Diesmal wurde es der 16. Platz (+1, 53 Sek.)

Josef Ferstl hatte mit der Piste zu kämpfen und kam mit großem Rückstand ins Ziel. Nach 30 Läufern ist er 30. (+2,54). Einen Platz vor ihm liegt Manuel Schmid (2,43 Sek.)