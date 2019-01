Abfahrt in Cortina: Weidle und Rebensburg in WM-Form

"Die Kira lässt es echt krachen", sagte Viktoria Rebensburg zum starken Auftritt ihrer Teamkollegin Kira Weidle. Gut zwei Wochen vor der WM im schwedischen Are waren Weidle und Rebensburg im zweiten Speedrennen des Wochenendes nur knapp an einem Podestplatz vorbeigefahren. Weidle fehlten gerade mal 0,12 Sekunden auf die Top Drei. "Im oberen Teil verliere ich noch etwas zu viel, aber insgesamt bin ich schon sehr zufrieden", sagte die 22-Jährige im ARD-Interview über ihr Fahrt auf Rang vier. "Wenn sie so weiter macht, dann kann sie schon zu einer Geheimfavoritin auf eine Medaille werden da in Are", sagte Rebensburg, die sich als Fünfte hinter der 22-Jährigen einreihte.

Die Oberbayerin "freut sich extrem", dass sie jetzt zu dritt so stark unterwegs sind. Zwei Top-Fünf-Resultate in einer Abfahrt gab es für den Deutschen Skiverband im Damen-Weltcup zuletzt im Dezember 2008, als Maria Höfl-Riesch Dritte und Gina Stechert Vierte wurde.