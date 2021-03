Abfahrt der Männer in Saalbach-Hinterglemm abgebrochen

Weil über der Strecke ein immer dichterer Nebel hing und es zudem intensiv schneite, konnte das Rennen nicht unter sicheren und fairen Bedingungen beendet werden.

Bessere Wetterprognose für Samstag

Der Südtiroler Dominik Paris lag beim Abbruch vor Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich in Führung. Die deutschen Athleten um den WM-Zweiten Andreas Sander waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gestartet. Am Samstag steht eine weitere Abfahrt an - dann sollen im Salzburger Land bessere Wetterbedingungen vorherrschen.