Abfahrer Dreßen erfüllt gleich im ersten Rennen WM-Norm

Damit erfüllte Dreßen auf Anhieb die Norm für die Titelkämpfe in Are/Schweden (5. bis 17. Februar). "Das passt schon", sagte der 25-Jährige, "für mich war es wichtig zu sehen, ob ich wieder in Form bin - und ich glaube, das kann man schon sagen. Darauf lässt sich aufbauen."

Zur Bestzeit des WM-Dritten Max Franz (Österreich), der mit Startnummer eins bei perfekten Bedingungen zum zweiten Mal im Weltcup gewann, fehlten Dreßen 0,78 Sekunden. Platz zwei ging an Christof Innerhofer (Italien/0,28 Sekunden zurück), dessen Teamkollege Dominik Paris (0,54) Dritter wurde. Andreas Sander (Ennepetal/2,10) holte als 29. noch Weltcup-Punkte, Dominik Schwaiger (Königssee/2,47) und Josef Ferstl (Hammer/2,64) belegten die Ränge 37 und 39.

Rebensburg im Riesenslalom ausgeschieden

Nicht so gut lief es für Viktoria Rebensburg. Die Kreutherin schied beim Riesenslalom in Killington aus und beendete erstmals seit fast vier Jahren ein Rennen in ihrer stärksten Disziplin ohne Punkte. Als Fünfte des ersten Durchgangs war Rebensburg im Finale schnell, patzte dann aber und schied mit Kurs auf die Bestzeit aus. Das war der 29-Jährigen zuletzt im Dezember 2014 in Are passiert. Weil Lena Dürr und Veronique Hronek den zweiten Durchgang nicht erreicht hatten, blieb der Deutsche Skiverband erstmals seit langem wieder ohne Weltcup-Punkte in einem Damen-Riesenslalom.

Den Sieg an der amerikanischen Ostküste holte sich am Samstag Federica Brignone aus Italien vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Rang drei ging an Stephanie Brunner aus Österreich.