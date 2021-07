Abenteuer auf 1402 km zu Fuß von Flensburg nach Füssen

Am liebsten würde Walter Wärthl sofort wieder losgehen, dabei ist er gerade erst daheim in Velden im Nürnberger Land angekommen. Wenn er von seinen Erlebnissen berichtet, strahlt er über das ganze Gesicht. Sei es die Freiheit, unterwegs das Zelt am Wegesrand aufzustellen und in den Sternenhimmel zu schauen. Oder die netten Menschen in Norddeutschland, die ihn den ganzen Tag über freundlich mit "Moin" gegrüßt haben, selbst am Abend noch, ergänzt er schmunzelnd. Auch die unterschiedlichen Landschaften haben ihn beeindruckt, beispielsweise der Nordostseekanal mit seinen riesigen Containerschiffen oder das liebliche Taubertal in Franken. Vieles hat er dadurch zum ersten Mal gesehen und wie den wunderschönen Ort Melsungen.