Abensberger Judoka werden Vizemeister

Das Hamburger Judo-Team hat zum dritten Mal in Serie die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in Hamburg gegen Rekordmeister TSV Abensberg nach 14 Kämpfen mit 11:3 durch. Den entscheidenden achten Punkt für die Gastgeber holte Nemanja Majdov gegen den Abensberger Markus Tuscher im zehnten Duell.

Zum Final-Four-Turnier in der Wandsbeker Sporthalle waren rund 2.000 Zuschauer gekommen. Das Finale hatte Abensberg zuvor durch einen 9:5-Erfolg im Halbfinale gegen JC Holle erreicht. Die Hanseaten hatten im Halbfinale den TSV München Großhadern mit 11:3 besiegt.