Ab sofort: NawaRo Straubing stellt Bundesliga-Spielbetrieb ein

Die Situation der Volleyballerinnen von NawaRo Straubing hatte sich die letzten Tage zugespitzt. Am 26. Januar wurde von den Verantwortlichen ein Insolvenzantrag gestellt. Nur einen Tag später dann den Abgang von Trainer Lukasz Przybylak gemeldet.

Zwischenzeitlich stehe für die weitere Hauptrunde kein wettbewerbsfähiger Kader mehr zur Verfügung, mit dem die ausstehenden Spiele ambitioniert und sportlich fair bestritten werden können, hieß es jetzt in der Mitteilung des Vereins.

Chance für Spielerinnen

Die Konsequenz: "Die NawaRo Spielbetriebs GmbH, Träger des Bundesligisten NawaRo Straubing, hat nach interner Prüfung sowie in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter am heutigen Dienstag, 31.01.2023 entschieden, den Spielbetrieb der laufenden Hauptrunde der Volleyball Bundesliga der Frauen nicht fortzusetzen," so die Ausführungen.

Damit wolle man "den Spielerinnen die Chance eröffnet, sich innerhalb der Transferperiode einen neuen Verein zu suchen".

"Die Mannschaft hat selbst in schwierigen Situationen immer zuverlässig mitgezogen und NawaRo in der 1. Bundesliga hervorragend vertreten. Für uns steht der Respekt vor den Spielerinnen im Mittelpunkt. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, die Spielerinnen bei ihrer sportlichen Zukunft zu unterstützen", sagte Ingrid Senft, Geschäftsführerin der NawaRo Spielbetriebs GmbH.

Alle bisherigen Ergebnisse von Straubing werden annulliert, die Tabelle der 1. Bundesliga Frauen wurde bereits entsprechend angepasst.

Auch in Zukunft soll es in der Bundesliga weiter gehen

Ein endgültiges Ende soll das Ausscheiden aus dem Spielbetrieb der laufenden Spielzeit allerdings nicht bedeuten. Die Entscheidung stelle keinen "Vorentscheid zum weiteren Erhalt des Standortes für die Saison 2023/24 dar. In den kommenden Monaten werden die Verantwortlichen alles dafür tun, dass Straubing auch zukünftig auf der Landkarte der Volleyball Bundesliga zu finden sein wird".