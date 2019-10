Die Aufgabe für die DFB-Elf in der am Finnischen Meerbusen gelegenen estnischen Hauptstadt birgt am Sonntag (20.45 Uhr |20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt das Spiel live in voller Länge) nur Gefahr, wenn der viermalige Weltmeister Deutschland gegen den krassen Außenseiter lediglich mit halber Kraft zur Sache gehen sollte. "Natürlich wollen wir in Estland einen klaren Sieg und drei weitere Punkte einfahren", hatte Löw schon vor dem Abflug in die estnische Haupfstadt betont.