92. Formel-1-Sieg: Hamilton löst Rekordhalter Schumacher ab

Sebastian Vettel fährt in die Top Ten

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel erlebte in seiner letzten Ferrari-Saison einmal mehr ein enttäuschendes Wochenende, aber mit einem versöhnlichen Rennende. Der Heppenheimer kam nach Platz 15 im Qualifying am Ende immerhin noch als Zehnter an. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde verteidigte seinen vierten Platz aus dem Qualifying.