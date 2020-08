8:2 - FC Bayern demütigt Barcelona und träumt weiter vom Triple

Davies' Tänzchen ins Glück

Würde es vielleicht sogar nochmal spannend werden? Die Bayern hatten etwas dagegen: In der 63. Minute tanzte Davies den viel zu passiven Semedo aus, lief schnurstracks aufs Tor und ter Stegen zu, um in letzter Sekunde zurückzulegen - Kimmich war da - 5:2, die endgültige Entscheidung in dieser Partie.

Die hungrigen Bayern hatten aber immer noch nicht genug. So kam auch Lewandowski zu seinem Treffer (82.) - sein insgesamt 14. in dieser Champions-League-Saison. Zuguterletzt durfte sich auch der eingewechselte Philippe Coutinho noch in die Torschützenliste eintragen. Er traf noch zum 7:2 und 8:2 (85./89.).

Nach RB Leipzig, das sich am Donnerstag gegen Atlético Madrid durchgesetzt hatte, stehen mit den Bayern erstmals seit 2013 wieder mal zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale des wichtigsten europäischen Pokals.