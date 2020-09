8:0 - Bedrohlich perfekter Saisonstart für den FC Bayern

Gnabry erzielt erstes Saisontor und legt nach

Zwei kleinere Überraschungen gab es in der Startelf: David Alaba blieb draußen, offiziell wegen muskulärer Probleme. Für ihn rückte Jérôme Boateng in die Innenverteidigung. Links verteidigte Lucas Hernandez für Alphonso Davies. Dem Spielfluss der Gastgeber tat dies jedoch keinen Abbruch. Von Beginn an diktierten die Münchner die Partie, ließen die Schalker laufen und drückten aufs Tempo. In der 4. Minute zappelte der Ball dann zum ersten Mal im Netz von Schalke-Keeper Ralf Fährmann: Joshua Kimmich bediente Gnabry, der seinen Gegenspieler Benjamin Stambouli schlecht aussehen ließ und das Leder in die linke Ecke schlenzte.