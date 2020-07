75 Jahre Bayerischer Landes-Sportverband (BLSV)

Alarmierende Lage durch Corona-Krise

Dass das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie eine der größten Herausforderungen in der 75-jährigen Verbandsgeschichte mit sich bringt, konnte der mittlerweile 49-Jährige damals noch nicht ahnen. Die Auswirkungen der Krise auf den Sport wurden bereits im April als alarmierend eingestuft und mit einem Schaden in Höhe von mehreren Hunderten Millionen Euro beziffert. Dabei liegen die Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Liga-, Sport und Trainingsbetrieb, laufender Betrieb der Sportanlagen sowie Kosten für Übungsleiter, Betreuer und Trainer.

Diese Krise gilt es jetzt erst einmal zu bewältigen und die Vereine gut da durchzubringen - dann kann der BLSV hoffentlich doch noch sein Jubiläum gebührend feiern.