7 Siege, 7 Geschichten: Flicks Startrekord-Chronik als DFB-Coach

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien 2:1 (0:1) in Hamburg

Schon im nächsten Spiel war das Augenzwinkern wieder weg, denn gegen Rumänien brauchte es eine starke Willensleistung. Bis zur 52. Minute hatte Flicks Mannschaft zurückgelegen. Die Ungenauigkeiten im Passspiel in der Offensive und die bedenklichen Wackler in der Defensive wirkten fast wie ein Déjà-vu aus der Vergangenheit. Doch Serge Gnabry und Thomas Müller aus dem starken Bayern-Block brachten die Wende. Für Leroy Sané, zuvor beim FC Bayern auch mal mit Pfiffen bedacht, gab es Applaus für seine Zuspielzaubereien.

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland 0:4 (0:0) in Skopje

Mit einem souveränen 4:0 in Nordmazedonien sicherte sich das DFB-Team vorzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar. Erneut hatte Flick mit der Einwechslung des bereits in seiner Bayern-Zeit geförderten Youngsters Jamal Musiala seine erfolgreiche Nachwuchsförderung unter Beweis gestellt. Im Alter von 18 Jahren und 227 Tagen traf der Youngster nach wenigen Minuten auf dem Platz zum 4:0 und trug sich damit als zweitjüngster Torschütze im DFB-Trikot in die Geschichtsbücher des DFB ein.

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0) in Wolfsburg

Beim 9:0-Schützenfest in Wolfsburg gegen Liechtenstein brachte nicht einmal ein Corona-Fall von Niklas Süle und die vier weiteren wegen des direkten Kontakts zu ihm abgereisten Spieler die deutsche Nationalmannschaft aus dem Konzept. Stattdessen feierte sie ihren sechsten Sieg in Serie unter Flick. Das hatte vor ihm noch kein Bundestrainer geschafft. Auch nicht Joachim Löw, der vor der Partie in Wolfsburg offiziell verabschiedet wurde.