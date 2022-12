7. Friedenslichtlauf von Mainaschaff nach Trennfurt

Es erinnert an die Olympischen Spiele: Eine flimmernde Fackel wird laufend von einem Ort in den nächsten gebracht. Beim 7. Friedenslichtlauf können die Teilnehmenden das Friedenslicht auf einer Strecke von 33 Kilometern begleiten. Für die weniger Ambitionierten gibt es vier weitere Einstiegsmöglichkeiten für die Streckenlängen von vier, acht, 13 oder 21 Kilometer. In den letzten zwei Jahren fand der Lauf nur virtuell statt. Das wurde sehr gut angenommen, weswegen die Veranstalter daran festhalten wollen. Überall auf der Welt, ob gehend oder laufend, ob zehn, 20 oder 42 Kilometer, können Menschen am Lauf teilnehmen.

Spenden sammeln auf dem Weg zum Frieden

Die Teilnahme am Lauf ist kostenfrei. Entlang der Strecke sowie am Start- und Zielpunkt werden Spendenboxen aufgestellt. Die gesammelten Spenden gehen an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kleinheubach.

Mit dem Krieg in der Ukraine bekommt der Friedenslicht in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Die Veranstalter möchten mit dem Lauf ein Zeichen setzen – für Frieden auf der Welt.