7.500 Zuschauer in München trotz erhöhtem Corona-Inzidenz-Wert?

BR24-User hinterfragen Sonderrolle des Fußballs

"Warum ist beim Fußball möglich, was sonst verboten ist?" Diese Frage stellen sich zahlreiche BR24-User. Der Leiter eins Gesundheitsamts in Schwaben twitterte nach der Entscheidung in München: "Wir haben also eine 'epidemiologische Notlage', wir schicken Kinder mit Masken in die Schule, wir schließen Klassen bzw. ganze Schulen, wir haben bereits eine zweite Welle oder sind kurz davor. Und dann das? Echt jetzt? Hallo?"

Einer anderer User kommentierte am Mittwoch: "Der Rest muss weiterhin sehen, wo er bleibt, die Schausteller und Kulturschaffende gehen reihenweise Pleite, ganze Familienbetriebe wissen weder vor noch zurück. Aber dieser blöde Fußball, wo es eh nur noch um Geld geht, wird bevorzugt." Ein anderer schrieb, es sei völlig grotesk, überhaupt nur darüber nachzudenken, "für völlig unwichtige Fußballspiele, für Leute, die unanständig Geld verdienen, Zuschauer in Massen zuzulassen".

Kritik an Ungleichbehandlung von Kultur und Sport

Warum werde Zuschauern beim Fußball mehr Verantwortungsbewusstsein attestiert als beispielsweise Konzertbesuchern, fragte ein weiterer User: "Es geht darum, dass beim Fußball (der wirklich nicht zu den bildenden Künsten gehört) notfalls es so hingebogen wird, dass 'was geht', während Konzepte für Kulturveranstaltungen (die definitiv zur Bildung gehören) auf sich warten lassen." Besucher von Konzerten und Opernvorstellungen kämen in der Regel nüchtern zum Event und würden "keine Gesänge in den öffentlichen Verkehrsmitteln grölen und nicht ausrasten, wenn einer nicht so 'spielt', wie sie sich das vorgestellt" haben. Speziell der Transfer zum Stadion warf bei den Usern immer wieder Fragen auf.

Verstöße gegen Corona-Hygienevorschriften beim DFB-Pokal

Als Blaupause für die Bundesliga galt die Austragung des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende. Da sorgte ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten Zuschauer-Kapazitäten für Stirnrunzeln bei neutralen Beobachtern. Während beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern beim Spiel in Rostock 7.500 Zuschauer zugelassen waren, mussten die bayerischen Vereine vor leeren Rängen spielen.

In Rostock gab es dabei Fanmärsche zum Stadion, bei denen die Mindestabstände nicht eingehalten wurden und auch während des Spiels befolgten nicht alle Zuschauer die Hygienevorschriften. Auch der Fall eines Profis des Hamburger SV beim Spiel bei Dynamo Dresden erhitzte die Gemüter. Er war nach dem Spiel auf die Tribüne gestiegen und lieferte sich eine Rangelei mit einem Fan.