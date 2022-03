7:1 - FC Bayern zieht spektakulär ins Viertelfinale ein

Der FC Bayern München zieht durch ein 7:1 gegen RB Salzburg in das Champions-League-Viertelfinale ein. Lewandowski brachte die Münchner mit einem Hattrick (11., 21., 23.) in Führung, Gnabry (31.) erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. Thomas Müller (54., 83.) traf in der zweiten Hälfte doppelt, Leroy Sané setzte den Schlusspunkt (85.). Salzburgs Maurits Kjærgaard erzielte das zwischenzeitliche 5:1 (70.).

Nagelsmann setzt auf Offensive pur

Sechs gelernte Offensiv-Kräfte bot Nagelsmann in diesem entscheidenden Spiel auf. Sechs Spieler, die vor allen eines im Sinn haben: Den Weg zum gegnerischen Tor. Mit Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernández und Joshua Kimmich standen nur vier Spieler in Mittelfeld und Verteidigung, die Spezialisten im Tore verhindern sind.

Neuer verhindert frühen Rückstand

Die ersten beiden Minuten zeigten gleich, was Vor- und Nachteile dieser offensiven Bayernausrichtung sind. Erst kombinierte sich die Münchner wunderschön nach vorne. One-Touch-Fußball. Sané, Müller, Lewandowski. Salzburg ohne Chance an den Ball zukommen. Torwart Philipp Köhn reagierte stark, verhinderte das 1:0 durch den Polen (1. Minute).

Wenige Sekunden später stürmten drei Salzburger gegen drei Bayern-Verteidiger. Beim Schuss von Nicolás Capaldo rette ausgerechnet Coman, der von ganz vorne in den eigenen Strafraum gesprintet war, im letzten Moment mit einer Grätsche, auf die selbst Philipp Lahm stolz gewesen wäre (2.).

Zwei Lewandowski-Elfmeter bringen Bayern in Führung

Die Anfangsphase löste das ein, was viele Zuschauer sich von dieser Partie nach dem 1:1 im Hinspiel versprochen hatten. Das Spiel wogte hin- und her. Tempo-Angriff um Tempo-Angriff. In der 12. Minute stoppte sich Lewandowski im Strafraum eine Coman-Hereingabe in perfekte Schussposition – und wurde von Wöber gefällt. Den Elfmeter verwandelte der Gefoulte souverän selbst.

Doch trotz Bayern-Führung ging das Spiel weiter wie bisher. Auf der einen Seite verhinderte Neuer mit einem sehenswerten Reflex den Ausgleich durch Nicolas Seiwald, der frei im Strafraum zum Schuss gekommen war (14.). Doch schon wurde es auf der anderen Seite brenzlig. Wieder hieß das Duell Lewandowski-Wöber. Wieder foulte der Salzburger. Wieder pfiff der Schiedsrichter und entschied nach Video-Assistenten-Check auf Strafstoß. Und wieder verwandelte Lewandowski selbst (21.).

Lewandowski-Hattrick in nur elf Minuten

Nur zwei Minuten später wurde ein Salzburger-Angriff zum Boomerang. Neuer schickte einen Abschlag über den halben Platz. Lewandowksi, Sané, Müller gegen drei Salzburg-Verteidiger, die zwar den Fuß an den Ball, aber diesen nicht unter Kontrolle bekamen, bis schließlich Müller Lewandowski schickte und Köhn überhastet aus seinem Tor stürmte. 3:0 (23.). Lewandowskis Hattrick zerstörte Salzburgs Hoffnung in nur elf Minuten und das Versprechen auf ein abwechslungsreiches Fußballspiel war spätestens ab diesem Moment gebrochen.

4:0 zur Pause

Bayern dominierte fortan die Begegnung, spielte Hackenpässe, drückte, hatte Spaß. Während die junge Salzburger Mannschaft noch am 0:3 zu knabbern hatte, bediente Coman den völlig ungedeckten Gnabry, der von halbrechter Position trocken zum 4:0 verwandelte (31.). Es lag nur an der mangelnden Chancenverwertung der Münchner, dass Salzburg nicht mit einem noch höheren Rückstand in Pause geschickt wurde.

Müllers Tor läutet Wechselspiele ein

Die zweite Halbzeit knüpfte nahtlos an die erste an. Und nun sah man immer besser, wie die Idealvorstellung von Nagelsmanns offensiver Ausrichtung aussehen könnte. Die Salzburger Verteidigung wusste ob des schieren Münchner Überangebots gar nicht, wen sie decken sollten - und zog so die Defensive auseinander.

In so einem Moment der Überforderung bediente Sané an der Strafraumgrenze Müller. Der stoppte, drehte sich, schloss ab. 5:0 (54.). Nagelsmann wechselte nach und nach die zweite Garde ein und schenkte der Ersatzbank Champions-League-Minuten.

Kjærgaard sorgt für Ehrentreffer

In der 70. Minute erinnerte Salzburg dann doch noch einmal daran, warum dieses Achtelfinal-Rückspiel die Münchner im Vorfeld zum Zittern gebracht hatte. Das Team von Matthias Jaissle spielte einen ihrer gefürchteten Konterangriffe, an dessen Ende der 18-jährige Maurits Kjærgaard kraftvoll verwandelte und Neuer seine weiße Weste befleckte.

Das Spiel plätscherte etwas dahin, ehe Müller (83.) und Sané (85.) ihre Leistung krönten und für das 7:1 Endergebnis sorgten.