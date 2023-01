600 Helfer ermöglichen die Tour de Ski in Oberstdorf

Seit gut fünf Jahren packt Martin Müller mit an. Der Oberstdorfer ist einer von insgesamt rund 600 ehrenamtlichen Helfern, ohne die die Tour de Ski in Oberstdorf nicht möglich wäre. Am Tag vor dem ersten Wettkampf verlegt er noch Kabel, mit denen die Zwischenzeiten gemessen werden. Für den begeisterten Langläufer ist es ein Highlight "zuzuschauen, mitzufiebern und einfach die Stimmung mitzunehmen".

Top Bedingungen auf verkürzter Strecke

Durch die warmen Temperaturen musste auch die Wettkampfstrecke noch einmal verändert werden. Der eigentlich 3,75 Kilometer lange Rundkurs wurde verkürzt und der Schnee des ungenutzten Streckenabschnitts auf den restlichen Kurs verteilt. Alle spektakulären Anstiege und Abfahren seien aber enthalten, verspricht Organisator Florian Stern. "Wir haben für die insgesamt sehr mageren Verhältnisse - wir haben jetzt einfach seit Weihnachten wahnsinnig warme Temperaturen - im Verhältnis Glück gehabt. Aufgrund unserer Vorbereitung und der Schneelage, die wir schon hatten, können wir jetzt wirklich super Strecken anbieten", sagt Stern. Viel länger aber hätte man den Schnee vermutlich nicht mehr retten können.