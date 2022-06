6.000 Volunteers helfen bei den European Championships

Als Helfer hatten sich für European Championships rund 13.000 Menschen beworben. Schließlich gilt es, ganze neun Europameisterschaften gleichzeitig zu unterstützen. Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen werden in der Landeshauptstadt viele Wettkämpfe eng getaktet stattfinden.

Titelkämpfe in den Münchner Sportstätten der Spiele von 1972

Die European Championships finden vom 11. bis zum 21. August statt. Zugleich sind sie der Höhepunkt im Jubiläumsprogramm 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München. Passend dazu werden viele Wettbewerbe in den Sportstätten von 1972 ausgetragen. So gibt es Leichtathletik im Olympiastadion, Turnen in der Olympiahalle, Rudern und Kanu an der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim und Tischtennis in der Rudi Sedlmayer-Halle.

Weitere Sporthöhepunkte verteilt über die Landeshauptstadt

Dazu kommen die Europameisterschaften im Radsport, Triathlon, Bouldern und Beachvolleyball. Für sie werden unter anderem temporäre Wettkampfstätten im Olympiapark, am Königsplatz und im Messezentrum in Riem genutzt.